Nach Sturz beendet Richard Freitag die Vierschanzentournee

Am gestrigen Donnerstag stürzte der deutsche Skispringer Richard Freitag bei der Vierschanzentournee in Innsbruck. Nun muss er die Tournee vorzeitig beenden.



"Aktuell macht Skispringen keinen Sinn für mich. Aufgrund der Prellungen kann ich weder in die Anfahrtshocke gehen, noch dynamisch einen Sprung auslösen", so erklärte der 26-jährige Freitag.



Der Gesamtweltcup-Führende klagt über Schmerzen im Hüftbereich.