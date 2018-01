Weihnachtliches Auschwitz-Räucherhäuschen bringt Gefängnisstrafe

"So, da werden wir mal das Räucherhaus anfeuern" ist die Überschrift des Bildes, das ein Glauchauer Neonazi kurz vor Weihnachten auf Facebook hochlud.Das Bild zeigt kein erzgebirgisches Räucherhäuschen, was angefeuert werden soll ist das KZ Auschwitz en miniature.



Die Polizei fand zwei gleiche Modelle in der Wohnung des 32jährigen nach Anzeige eines wachsamen Facebooknutzers. Gestern musste sich der Beschuldigte wegen Volksverhetzung dem Amtsgericht stellen.



Der 32jährige ist kein unbeschriebenes Blatt und wurde in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung zu 18 Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. "Sie haben sich über die Auschwitzüberlebenden lustig gemacht und die erzgebirgische Volkskunst missbraucht" so der Richter.