Polen: Daten von Sexualstraftätern ab sofort im Internet einsehbar

In Polen sind seit dem 1. Januar 2018 alle Daten von verurteilten Sexualstraftätern im Internet abrufbar. Dazu gehören der volle Name, ein Foto, das Geburtsdatum und die Adresse. Außerdem bekommt man Informationen über die Tat, das Urteil und den Haftverlauf.



Damit kann jeder Pole ab sofort nachsehen, ob sein Nachbar ein Vergewaltiger oder sogar ein Pädophiler ist. Bis jetzt hat das Online-Register 800 Straftäter gelistet. "Wir stellen das Recht zum Schutz unserer Kinder über die Anonymität der Verbrecher", so Zbigniew Ziobro, Polens Justizminister.



Kritiker sagen hingegen, dass dadurch der Gesellschaft ein falsches Sicherheitsgefühl vermittelt wird. 90 Prozent der Vergewaltigungen ereignen sich generell im eigenen Familienkreis und das auch in Polen. Die Täter sind meistens die Väter, Onkel oder Freunde der Familie.