Island: Ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen ist ab sofort illegal

In allen Ländern auf der Welt - und vor allem in Deutschland - verdienen Frauen immer noch weniger als Männer, auch wenn sie die gleiche Arbeit verrichten und dieselbe Qualifikation haben. Die Frage vieler Politiker ist, wie man diese Lohnlücke schließen kann.



Island hat nun eine ganz einfache Antwort darauf gefunden: Ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen ist ab sofort in dem Land illegal. Damit ist es das erste Land, dass die Lohndiskriminierung aufgrund des Geschlechts konkret verbietet.



Firmen, die mehr als 25 Menschen beschäftigen, müssen künftig nachweisen, dass sie ihren weiblichen und männlichen Angestellten das Gleiche bezahlen. Aktuell verdienen Frauen in Island 14 bis 19 Prozent weniger als Männer. Trotzdem ist das Land auf Platz 1 im Weltranking der Gleichstellung.