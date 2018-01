Wie der IS, iranische Polizei erschießt und überfährt Demonstranten in Ahwaz

Wie aktuelle Bilder zeigen überfuhr in der Stadt Ahwaz, in der Provinz Chuzestan im Iran, ein Polizeitransporter einfach die demonstrierenden Menschen. Kurz darauf schossen auch die Basidsch-e Mostaz´afin, kurz Basij, eine paramilitärische Miliz des Regimes in die Menschenmenge.



Wegen der zunehmenden Proteste im Iran ist der Internetzugang im Land eingeschränkt.



Auch ist der Zugang zu den sozialen Medien, über die die Proteste hauptsächlich organisiert werden, durch das Regime verboten worden. Dadurch wird der Zugang zu Informationen erschwert.