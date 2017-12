Dicke Kinder in Deutschland: WHO verlangt Werbeeinschränkung

In Deutschland tendiert die Fettleibigkeit bei Kindern in alarmierende Ausmaße. Das Problem muss nach Auffassung der Weltgesundheitsorganisation WHO härter bekämpft werden.



Stärker eingeschränkt werden soll vor allem die Werbung für Süßwaren, Junk-Food oder Bier.



"Die Werbung muss klar reguliert sein, die Einhaltung muss überwacht werden und es muss Strafen bei Verstößen geben", fordert WHO-Expertin Juana Willumsen.