Halle an der Saale: Frau im Einkaufszentrum ermordet

In einem Einkaufszentrum in Halle an der Saale ist eine Frau ermordet worden.



In dem dortigen Reisebüro wurde die 40-Jährige am Donnerstagabend schwerverletzt gefunden. Ein sofortige Rettungseinsatz konnte nicht mehr helfen, die Frau ist gestorben, sagte ein Polizeisprecher.



Die Polizei nahm einen 49-jährigen Tatverdächtigen fest, der das Opfer gekannt haben soll. In welcher Beziehung Täter und Opfer standen, wurde vom Polizeisprecher zunächst nicht genannt.