Afghanistan: Selbstmordanschlag in Kabul - Mindestens 36 Tote

Bei einem Selbstmordanschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 38 wurden nach Angaben des Sprechers des Innenministeriums verletzt.



Der Selbstmordattentäter sprengte sich zuerst in dem Gebäude des Kulturzentrums in die Luft. Als Helfer hinzukamen, explodierten vor dem Haus weitere Sprengsätze.



Der Anschlag ereignete sich im schiitischen Viertel der Stadt. Dort kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Attacken, ausgeführt durch die schiitische IS-Terrormiliz.