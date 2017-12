Kandel: 15-Jähriger ersticht gleichaltriges Mädchen

Ein 15-jähriger hat im Rheinland-pfälzischen Kandel ein gleichaltriges Mädchen erstochen. Voraus gegangen war ein Streit zwischen den beiden in einem Drogeriemarkt.



In dessen Verlauf zog der junge Mann ein Messer, und stach auf das Mädchen ein. Sie erlag ihren Verletzungen im Krankenhaus. Der Täter wurde von Passanten überwältigt und der Polizei übergeben.



Das Opfer war in Begleitung in dem Drogeriemarkt, und traf erst dort auf den Täter. Dieser wird vermutlich am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der dann über die Untersuchungshaft entscheidet.