Messerattacke in Bonner City - 19-Jähriger verletzt

Am ersten Weihnachtsfeiertag hat in der Bonner City ein Mann aus einer Gruppe einen 19-Jährigen mit dem Messer angegriffen und ihn im Oberkörperbereich verletzt.



Zuvor hatten mehrere Personen in Höhe des Bonner Kaiserbrunnens den jungen Mann angesprochen. Plötzlich zückte einer von ihnen ein Messer und stach auf den 19-Jährigen ein, der später in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.



Die Täter flüchteten. Die Polizei fahndet nach männlichen Personen mit südländischen Erscheinungsbild.