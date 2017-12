München: Mann wird von zwei S-Bahnen überfahren und überlebt schwer verletzt

Ein 24-jähriger Mann ist in München von zwei S-Bahnen überfahren worden. Trotz seiner schweren Verletzungen überlebte er.



Wie die Polizei mitteilte, war der junge Mann stark alkoholisiert gewesen und deshalb am S-Bahnhof Hackerbrücke in das Gleisbett gefallen.



Zwei S-Bahnen überrollten ihn und trennten ihm dabei mehrere Gliedmaßen ab. Reisende entdeckten den Schwerverletzten. Er wurde in eine Klinik transportiert.