Bochum: Mutmaßlicher Autoknacker schläft in PKW ein

Eine Autofahrerin erlebte am zweiten Weihnachtsfeiertag eine böse Überraschung. Als sie in ihren PKW einsteigen wollte, fand sie am Steuer einen fest schlafenden fremden Mann.



Die alarmierte Polizei weckte den 23-Jährigen, der offenbar von seiner Müdigkeit überwältigt worden war. Bei der Vernehmung gab er an, keine Ahnung zu haben, wie er in den Wagen gelangt sei.



In dem aufgebrochenen Auto waren Kabel bereits herausgerissen. Der junge Mann hatte einen Alkoholwert von 1,9 Promille, wie die Polizei später feststellte.