Wiesbaden: 73-jähriger Senior sprüht Reizgas auf Weihnachtsmarkt

Ein 73-jähriger Mann hat auf einem Weihnachtsmarkt in Wiesbaden grundlos Besucher attackiert. Zuerst boxte er einem anderen Mann in die Nieren. Dann flüchtete er.



Ein Zeuge verfolgte den Senior und wollte ihn zur Rede stellen. Der Mann fasst dem 73-Jährigen an die Schulter, damit dieser stehen bleibt. Daraufhin zückte der alte Herr ein Reizgas und besprühte den Zeugen damit.



Bei der Attacke wurden dann auch drei weitere Besucher des Christkindlmarktes verletzt, unter anderem ein fünf Monate alter Säugling.