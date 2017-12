Essen: Mann nach Messerangriff in Lebensgefahr

Bei einem Messerangriff in Essen ist ein 34 Jahre alter Mann in der Nach zum Samstag lebensgefährlich verletzt worden.



Die Hintergründe des Verbrechens sind nach Informationen der Polizei bisher unklar. Die Kriminalpolizei hat eine Mordkommission eingerichtet.



Nachbarn des Opfers hatten Schreie gehört und daraufhin den Rettungsdienst angerufen. Der 34-Jährige wurde noch in der Nacht notoperiert. Der Täter ist auf der Flucht.