USA: FBI verhindert Anschlag - Ex-Soldat festgenommen

Das FBI hat in Kalifornien einen EX-Marinesoldaten festgenommen, der an den Weihnachtsfeiertagen einen Terroranschlag in San Francisco geplant haben soll.



Wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht, wird ihm vorgeworfen, eine ausländische Terrororganisation zu unterstützen. Der 26-Jährige soll Sympathien für die IS-Terrormiliz geäußert haben.



Als Anschlagsziel habe er eine bei Touristen beleibte Uferpromenade ausgesucht. Dort sollte eine Bombe gezündet werden, anschließend wollte er dann Menschen erschießen.