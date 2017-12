Schlafender Somalier am Berliner Alexanderplatz angegriffen

Am Berliner Alexanderplatz hat eine Gruppe junger Männer in der Nacht vom Freitag zum Samstag einen schlafenden 28-jährigen Somalier angegriffen und am Kopf verletzt.



Nach den Erkenntnissen der Polizei traten und schlugen gegen 02.40 Uhr mehrere junge Männer auf den auf einer Bank Liegenden ein, wobei auch ein Gürtel benutzt worden sein soll.



Der festgenommene mutmaßliche Haupttäter, ein17-Jähriger Syrer, war wahrscheinlich betrunken und wurde nach einer Blutentnahme seinem Betreuer in der Wohneinrichtung übergeben.