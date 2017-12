Schlafender Somalier am Berliner Alexanderplatz angegriffen

Am Berliner Alexanderplatz hat eine Gruppe junger Männer in der Nacht vom Freitag zum Samstag einen schlafenden 28-jährigen Somalier angegriffen und am Kopf verletzt.



Nach den Erkenntnissen der Polizei traten und schlugen gegen 02:40 Uhr mehrere junge Männer auf den auf einer Bank Liegenden ein, wobei auch ein Gürtel benutzt worden sein soll.



Der festgenommene mutmaßliche Haupttäter, ein 17-jähriger Syrer, war wahrscheinlich betrunken und wurde nach einer Blutentnahme seinem Betreuer in der Wohneinrichtung übergeben.