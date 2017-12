Motiv von Amokfahrer in Melbourne: "Schlechte Behandlung von Muslimen"

Gestern raste ein Mann mit dem Auto in Melbourne in eine Menschenmenge und verletzte dabei 20 Menschen.



Die Polizei konnte den Mann festnehmen, es handelt sich um einen 32-jährigen gebürtigen Afghanen, der als Motiv, die "schlechte Behandlung von Muslimen" angab.



Der Mann war als Flüchtling nach Australien gekommen und ist laut Polizei drogenabhängig und hat psychische Probleme. Die Tat sei absichtlich gewesen, von einem Terrorakt will die Polizei aber nicht sprechen. Verbindungen zu Terrororganisationen gäbe es nicht.