Jemen: Größter Cholera-Ausbruch der Geschichte

Die größte Cholera-Epidemie der Geschichte ist in den vergangenen Monaten in Jemen ausgebrochen. Das Rote Kreuz gibt an, dass sich circa eine halbe Million Menschen mit der Krankheit angesteckt hat.



Durch verunreinigtes Wasser oder Essen kann die Krankheit übertragen werden. In Jemen haben mehr als 80 Prozent der Bevölkerung keinen Zugang zu ausreichend Nahrung und sauberem Wasser sowie Medikamenten.



Mehr als 20 Millionen Menschen benötigen derzeit Hilfe in dem bitterarmen Land. Etwa sieben Millionen droht eine Hungersnot.