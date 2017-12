Eu-Kommision hat die Polen am Wickel wegen "Gefährdung von Grundwerten"

Polen ist das erste Land was sich wegen der Gefährdung der Grundwerte der EU-Kommission stellen muss.



Beklagt wird die die Umstellung des Justizapparates durch die Nationalkonservative Regierung Polens.



Die EU sieht darin eine Gefährdung des Rechtsstaates und will deswegen Sanktionen verhängen. Polen will sich dagegen wehren, denn es droht der Verlust der Stimmrechte in der EU.