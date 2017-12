Urteil: Scheidung nach Scharia-Recht wird in Deutschland nicht anerkannt

Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg hat entschieden, dass eine Scheidung nach dem islamischen Scharia-Recht in Deutschland nicht anerkannt werden muss.



Geklagt hatte die Frau eines Syrers, der sich vor einem geistlichen Gericht von ihr scheiden ließ: Dazu musste er nur eine einseitige Erklärung abgeben.



Die einschlägige EU-Verordnung betreffe nicht derartige Privatscheidungen, so der Europäische Gerichtshof, der damit des Oberlandesgerichts München widerspricht, die dem Mann rechtgab.