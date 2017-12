Berlin: Nichtschwimmer will Ex in Fluss ertränken und stirbt fast selbst dabei

In Berlin hat ein 19-Jähriger versucht, seine Ex-Freundin in einem Fluss zu ertränken.



Da der Mann jedoch selbst Nichtschwimmer ist, starb er fast selbst bei dem Mordversucht, wie ein Polizeisprecher erklärte: "Er konnte nicht schwimmen und hätte sich fast selbst umgebracht."



Die 17-Jährige konnte sich selbst befreien und wurde wegen einer Unterkühlung versorgt. Der Mann musste derweil von den Sanitätern wiederbelebt werden.