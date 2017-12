Olching: In Heizkraftwerk wurden 550 Kilo Marihuana verbrannt

In der Müllverbrennungsanlage in Olching wurden 550 Kilogramm Marihuana verbrannt, diese Menge entspräche rund 3,8 Millionen Joints.



Die Drogen wurden vom Zoll beschlagnahmt und stammen aus Albanien: Da man ihren genauen Ursprung nicht mehr nachvollziehen kann, sind sie auch zu medizinischen Zwecken nicht zu gebrauchen.



Etwas Gutes wird dennoch noch aus dem Marihuana: "Aus dem Material wird Fernwärme und Strom für die Menschen in der Region gewonnen", erklärt Zollsprecher Christian Schüttenkopf: "So ist es gewissermaßen ein Nutzen für die Allgemeinheit".