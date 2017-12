In L.A. findet Autkion von Zsa Zsa Gabors Sachen statt

Prinz Frédéric, der Mann der verstorbenen Schauspielerin Zsa Zsa Gabor, versteigert nun ihre Sachen bei einer Auktion in Los Angeles.



Vor etwa einem Jahr verstarb Gabor kurz vor ihrem 100. Geburtstag. Ihr Ehemann, mit dem sie seit 1986 verheiratet war, will nun L.A. verlassen.



Zuvor will er unter anderem ihr Klavier, ihr Bett sowie diverse andere Möbel und Einrichtungsgegenstände und Designerhandtaschen versteigern. Ein Teil der Einnahmen soll an eine Organisation für Obdachlose gespendet werden.