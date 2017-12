Bericht: "Ich möchte einfach leben", erzählt ein Obdachloser

"Ich hoffe, dass es irgendwann besser wird", sagte der Obdachlose Holger Haupt (46), der in Mainz auf der Straße lebt und seit 3 Jahren dort für für seinen Lebensunterhalt bettelt. Er wurde von zwei ZDF-Volontären wochenlang begleitet und seine Story auf der ZDF Seite auf Facebook veröffentlicht.



Er hatte von Heute auf Morgen plötzlich keine Arbeit und keine Wohnung mehr und war wegen Beschaffungskriminalität sogar im Gefängnis. Nachdem sein Schicksal auf Facebook bekannt wurde wollten ihm viele Menschen helfen. Sie schickten ihm sogar Arbeitsangebote.



Aber Behörden als auch Arbeitgeber erschweren den Schritt in ein geregeltes Leben häufig. "Die bürokratisch-administrativen Hürden sind enorm" sagt Nele Kleinehanding vom Verein Armut und Gesundheit in Deutschland.