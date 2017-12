Irak: 17-jährige ehemalige IS-Anhängerin wird wohl nicht nach Deutschland kommen

Die 17-jährige IS-Sympathisantin Linda W., die im Irak festgenommen wurde und nun in Bagdad im Gefängnis sitzt, wird wohl vorerst nicht nach Deutschland zurückkehren.



Die Bundesanwaltschaft hatte erst vor kurzem bekannt gegeben, mit Härte gegen zurückkehrende IS-Sympathisanten vorgehen zu wollen. Die Bürgermeisterin von Lindas Heimatstadt Pulsnitz sagte über eine mögliche Rückkehr: "Das muss zunächst mal der Irak mit seiner Staatshoheit entscheiden."



Viele Bürger der Stadt wären außerdem noch skeptisch, da das Mädchen in einem ARD-Interview immer noch ein Kopftuch trug, obwohl es sagte, sich vom IS distanziert zu haben. Grundsätzlich ist ein Kopftuch jedoch ein Glaubenszeichen und kein Zeichen von Terror.