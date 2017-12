Olympische Fackel in Südkorea wird vom Androiden HUBO getragen

In Südkorea finden 2018 die olympischen Winterspiele statt. Der Roboter HUBO trug für eine Teilstrecke des olympischen Fackellaufs, die Fackel nach Pyeongchang, welches im nördlichen Südkorea liegt.



HUBO ist 1,20 Meter groß, macht 35-Zentimeter-Schritte und schafft so in der Minute 50 Meter.



Das war aber nicht alles, zwischendurch bohrte er auch noch ein Loch, in eine extra für ihn aufgestellte Hinderniswand, mit einer seiner Roboterhände.