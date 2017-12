Google-Ranking: 2017 war Donald Trump die meistgesuchteste Person

In diesem Jahr haben die Deutschen am häufigsten den Namen Donald Trump gegoogelt.



Im Google-Ranking der meistgesuchten Personen 2017 schaffte es somit der US-Präsident auf Platz eins und Platz zwei belegt die deutschen Youtuberin Shirin David.



Bei den verstorbenen Berühmtheiten wurde am häufigsten nach dem Sänger der Band Linkin Park, Chester Bennington, gesucht.