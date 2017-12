US-Wort des Jahres ist "Feminismus"

Die USA hat ihr Wort des Jahres gekürt und dieses lautet: "Feminismus".



Laut dem Wörterbuch Merriam-Webster sei dies einer der am häufigsten online nachgeschlagenen Begriffe und prägte die Debatte in Amerika 2017.



Belästigungs- und Missbrauchsvorwürfe im Showbusiness, in den Medien und der Politik erschütterten das Land, aber auch Donald Trumps Amtsantritt ließ die Menschen sich mehr mit Feminismus beschäftigen.