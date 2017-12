Alsdorf: "Reichsbürger" droht damit, sein Wohnhaus in die Luft zu sprengen

Im nordrhein-westfälischen Alsdorf hat ein so genannter Reichsbürger damit gedroht, sein Wohnhaus in die Luft zu sprengen.



In dem Mehrfamilienhaus leben auch noch weitere Menschen, die er damit ziemlich verschreckt hat. Er wurde nach der Drohung festgenommen.



Vor Kurzem wurde die Wohnung des 34-jährigen polizeibekannten Mannes gestürmt und man fand dort Schusswaffen, Munition sowie mehrere Hieb- und Stichwaffen.