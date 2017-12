4-D-Aufnahme zeigt verzweifelte Reaktion in Bauch von rauchender Schwangeren

In einer aktuellen Studie der Durham und Lancaster Universitäten in Großbritannien wurden 4-D-Aufnahmen von Föten gemacht, deren Mütter rauchen.



In den Aufnahmen ist zu sehen, dass die Föten sich verzweifelt verhalten und sich zu wehren versuchen.



Trotz bekannter Warnungen, dass dies den Kindern extrem schade, rauchen immer noch sehr viele Frauen in ihrer Schwangerschaft.