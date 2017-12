Sydney: Polizei hindert Pädophilen an Flughafen an Weiterreise

Am Flughafen der australischen Stadt Sydney stoppte die Polizei einen Mann, der bereits wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde.



Die Beamten hinderten den Pädophilen an der Weiterreise, weil man ihn so am Besuch von Sextourismus-Märkten in Südostasien hindern wollte.



In Australien gibt es 20.000 verurteilte Pädophile, die in einem Register für Kindesmissbrauch aufgelistet sind. Sie dürfen das Land nur noch verlassen, wenn die Behörden das genehmigt haben. Für 3.200 dieser gilt dies lebenslang.