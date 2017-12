Lebenslang für Mord vor 26 Jahren

Im Prozess um einen mehr als 26 Jahre zurückliegenden Mord an einer Frau hat das Landgericht Bonn am Dienstag ein Urteil gesprochen. Der heute 52 Jahre alte Angeklagte muss lebenslang in Haft.



Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er 1991 eine Frau (38) in ihrem Haus überfallen, gefesselt und erstochen hatte.



Damals hatte die Polizei vergeblich nach dem Täter gesucht. Unter Verdacht stand unter anderem der Ehemann der Toten. Zu Beginn dieses Jahres hatte der Täter dann die Tat bei einer Polizeikontrolle überraschend gestanden.