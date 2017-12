Bitcoin startet erneut, in jetzt regulierter Börse durch, mit 18 850 Dollar

Seit Sonntagnacht kann man mit sogenannten Bitcoin-Futures-Kontrakten, das sind Terminkontrakte, das erste Mal auch an regulierten Börsen handeln.



Der Kurs stieg auch gleich bis zu 18 850 Dollar und pendelte danach um 18 000 Dollar ein. Der Handel musste wegen der Nachfrage kurzzeitig unterbrochen werden.



Der Digitale Bitcoin ist damit endlich in der traditionellen Finanzwelt angekommen. Auf der Handelsplattform Coinbase, wurde Bitcoin am Donnerstag sogar mit fast 20 000 Dollar gehandelt. Der größte Börsenbetreiber, die CME Group in Chicago, will nun auch einen Bitcoin-Future auflegen.