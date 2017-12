New York: Explosion wohl Terrorakt (Update)

Bei der Explosion in der Nähe des New Yorker Times Squares sind nach Feuerwehrangaben drei Menschen leicht verletzt worden. Die Polizei nahm einen schwer verletzten Verdächtigen fest.



Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 27-Jährigen aus Bangladesch, der seit 2010 in den USA lebt. Er wollte sich im Namen der Terrormiliz IS in die Luft sprengen.



Bürgermeister de Blasio sprach von einem versuchten Terroranschlag. Ausgelöst wurde die Detonation durch einen Sprengsatz, der am Körper des festgenommenen Verdächtigen befestigt war.