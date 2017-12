Kein Lokführer anwesend: Das sind die seltsamsten Ansagen der Deutschen Bahn

Marc Krüger arbeitet bei der Deutschen Bahn und sammelt die witzigsten Sprüche von Ansagen, die er dann auf der Facebook-Seite Bahn-Ansagen und dem Twitter-Account @BahnAnsagen teilt.



Ein eher makaberer Spruch war zum Beispiel: "Der Ausstieg befindet sich weiterhin in Fahrtrichtung rechts. Alles andere wäre teuer und schmerzhaft für Sie." Eine andere lustige Ansage war: "Hallo! In Gießen hat der Lokführer gewechselt. Mein Name ist Rolf und ich fahre Sie sportlich nach Siegen."



Ein anderer seltsamer Spruch war: "Momentan ist die Lage so, dass wir keinen Lokführer haben. Wir versuchen einen zu besorgen." Für Bahnansagen-Sammler Krüger sind das die besten Momente, wenn bei der Fahrt plötzlich eine lockere Atmosphäre herrscht.