"Queens of the Stone Age"-Sänger tritt Fotografin bei Konzert an den Kopf

Während eines Konzertes hat der "Queens of the Stone Age"-Sänger eine Fotografin gegen den Kopf getreten.



Die Fotografin sagte, Josh Homme habe sie mit voller Absicht getreten: Ein Video von dem Vorfall existiert. Homme entschuldigte sich und sagte, er wäre voll in seiner Show gewesen, das Ganze sei nicht absichtlich passiert.



Dennoch war der ganze Auftritt bizarr. Einmal zog Homme ein Messer hervor und schnitt sich selbst in die Stirn bis er blutete. Das Publikum beleidigte er als "Zurückgebliebene".