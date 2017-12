Kein Champagner mehr: Schweizerin randaliert in Airbus - Außerplanmäßige Landung

Der Pilot eines Airbus musste außerplanmäßig in Stuttgart landen, weil eine Passagierin an Bord keinen Champagner mehr bekam.



Mit einer quasi Zahlung von 5.000 Euro als Strafe wollte die Schweizerin weiter befördert werden, was der Pilot aber ablehnte.



Das Flugzeug der Airline Swiss war von Moskau nach Zürich unterwegs. Ob die Frau die durch die Zwischenlandung entstehenden Kosten übernehmen muss, blieb unklar.