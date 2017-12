Schweden: Brandanschlag auf jüdische Gemeinde in Göteborg

In der Nacht von Samstag zu Sonntag ist auf eine Synagoge in Göteborg ein Brandanschlag mit Molotowcocktails verübt worden.



In der Synagoge hielten sich zu diesem Zeitpunkt etwa 20 Jugendliche zu einer religiösen Feier auf. Das Gebäude geriet jedoch nicht in Brand und es gab keine Verletzten.



Es wird ein Zusammenhang zwischen dem Anschlag und Donald Trumps Entscheidung zum Umzug der Botschaft nach Jerusalem vermutet.