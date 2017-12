Bielefeld: Agentur führt Fünf-Stunden-Arbeitstag bei gleichem Gehalt ein

Mitte Oktober hat die Bielefelder Digital-Kommunikationsagentur "Digital Enabler" den Fünf-Stunden-Arbeitstag für ihre Angestellten eingeführt und dafür erhalten sie das gleiche Gehalt wie vorher. Es gibt auch keine Überstunden und keine Wochenendarbeit.



Die Arbeitnehmer erhalten zudem denselben Urlaubsanspruch. Während der Arbeitszeit darf aber nicht privat geplaudert werden und man darf sich auch nicht anders ablenken lassen. Der Chef, Lasse Rheingans, denkt, dass Freizeit die beste Motivation für die Mitarbeiter ist.



"Der Druck für die Mitarbeiter in den fünf Stunden ist natürlich hoch", so Rheingans. "Deshalb habe ich das auch nicht allein entschieden, sondern mit allen abgesprochen." Die Qualität der Arbeit soll die gleiche bleiben. Im Februar will er sehen, wie sich das Projekt entwickelt hat.