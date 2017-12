Sauerland: Mann im Parkhaus niedergestochen

Ein Räuber hat in einem Parkhaus in Werdohl im Sauerland einen 55-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt.



Wie die Polizei mitteilte, hatte das Opfer Bankgeschäfte im Foyer einer Sparkasse erledigt. Als der Bankkunde ins Auto steigen wollte, griff ihn der Täter mit einem Messer an und verlangte Geld.



Der Mann konnte den Räuber mit Reizgas in die Flucht schlagen. Polizisten suchten vergeblich nach dem Täter. Eine Mordkommission ermittelt.