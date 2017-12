Gif-Bild ohne Ton - aber 70 Prozent hören trotzdem was

Der Twitter-User "HappyToast" hat ein kurioses Gif-Bild gepostet - Seilspringende Strommasten.



Eigentlich sind Gifs ja ohne Ton, aber viele Betrachter scheinen trotzdem was zu hören. Erstaunliche 70 Prozent sind es.Sie hören jedes Mal, ein deutliches "Klatschen", wenn die Stromleitungen den Boden berühren.



Drei Prozent hören allerdings sowas wie ein "Boing", wenn der Strommast in der Mitte des Bildes den Boden erschüttert. Mehr als 240 000 Menschen nahmen an einer Umfrage teil, initiiert von Dr. Lisa DeBruine von der Universität Glasgow, die über dieses Phänomen selber erstaunt war.