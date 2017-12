Polen lehnt Flüchtlinge weiter ab - Konfrontation mit der EU

Polens neuer Ministerpräsident Morawiecki bleibt in der Flüchtlingsfrage weiter auf Konfrontationskurs mit der Europäischen Union (EU).



Nach seiner Ernennung sagte er im Fernsehen: "Die Polen sind ein stolzes, wichtiges, großes Volk. Wir lassen nicht zu, dass man uns erpresst".



Die EU-Kommission hatte angekündigt, dass sie Tschechien, Ungarn und Polen wegen mangelnder Solidarität in der Flüchtlingskrise vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt. Zudem will sie den Ländern die Gelder kürzen.