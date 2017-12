Mithäftlinge schlagen Berliner U-Bahn-Treter krankenhausreif

Der aus Bulgarien stammende U-Bahn-Treter von Berlin ist in einer Haftanstalt von Mithäftlingen so verprügelt worden, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.



Der 28-jährige Mann wurde von einem Gericht wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und elf Monaten Haft verurteilt und befand sich in der Berliner Vollzugsanstalt Großbeeren. In dem Strafverfahren bescheinigte ein Gutachter dem U-Bahn-Treter eine verminderte Schuldfähigkeit.



Das Opfer, eine junge Frau, hatte bei dem Sturz von einer Treppe in der U-BahnStation einen Armbruch und eine Kopfverletzung erlitten.