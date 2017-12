Berkheim: Mann stürzt unter Alkoholeinfluss von Balkon

In Berkheim in Baden-Württemberg ist ein 30-jähriger Gast einer Geburtstagsparty von einem Balkon gestürzt. Er fiel drei Meter in die Tiefe.



Durch den Aufprall zog er sich schwere Verletzungen zu. Offenbar war der Mann alkoholisiert. Eigentlich wollte er die Party über eine Treppe neben dem Balkon verlassen.



Die Polizei gab bekannt, dass man eine Fremdbeteiligung vorerst ausschließe. Man wolle aber untersuchen, ob der Balkon genügend gegen Unfälle dieser Art gesichert war.