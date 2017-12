Slowakei: Zwei Tote bei Rachedrama in Kneipe

In der Kleinstadt Hurbanovo sind beim Racheakt eines Jägers in einer Bar zwei Menschen gestorben.



Der 61-jährige betrunkene Jäger wurde zunächst aus dem Lokal verwiesen, gab die Polizei bekannt. Wenig später kehrte der Mann mit einem Gewehr und einer Pistole zurück.



Mehrere Schüsse des Jägers trafen dann die 21-jährige Kellnerin, die in Lebensgefahr schwebt. Ihren Freund tötete er mit einem Kopfschuss aus der Pistole. Anschließend erschoss er sich selbst.