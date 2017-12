Münster: Übergewichtige Frau stirbt, weil sie zwei Tage in Badewanne feststeckt

In Münster muss sich ein Mann wegen unterlassener Hilfeleistung verantworten, weil er den Tod seiner Lebensgefährtin in Kauf genommen haben soll: Die extrem übergewichtige Frau war gestürzt und konnte sich nicht mehr aus der Badewanne befreien, in der sie nun feststeckte.



Der 59-Jährige habe ihr zwar Getränke gebracht, jedoch nicht den Notruf betätigt. Der Mann bezeichnet sich als unschuldig, die Frau habe keine Hilfe gewollt und er habe ihr das Handy mit den Worten hingelegt: "Wenn Du Hilfe brauchst, hol´ sie dir selbst."



Irgendwann holte er dann doch Hilfe, die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Frau zu dem Zeitpunkt jedoch bereits zwei Tage tot war. Dem Mann droht nun eine Haftstrafe von drei Jahren.