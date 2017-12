Italien: Redaktionsgebäude von "La Repubblica" von Rechtsextremen attackiert

In Italien wurde das Redaktionsgebäude der Zeitung "La Repubblica" von Rechtsextremen attackiert, nachdem diese zuletzt in Artikeln detailiert über die rechte Szene im Land berichtet hatte.



Ein Dutzend Neofaschisten drang in den Innenhof ein und versuchte die Journalisten mit Rauchpetarden und Brandfackeln einzuschüchtern. Auf Facebook schrieben sie später, dies sei nur der "Kriegsakt" gewesen: "Ihr werdet keine Ruhe mehr haben."



Mario Calabresi, der Chefredakteur von "La Repubblica", sagte dies sei nur ein Zeichen für das "Wiederaufflammen des Faschismus". Weiter äußerte er: "Wir sind nicht besorgt um unsere Zeitung, wir sind besorgt wegen des Klimas im Land."