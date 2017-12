Dieser Flughafen boomt

Egal ob aus Dresden oder gar Berlin, die Fluggäste entscheiden sich immer mehr für einen ganzen anderen Flughafen: den Václav-Havel-Flughafen!



Der Václav-Havel-Flughafen liegt in Prag und daher nur wenige Kilometer von der Grenze zu Deutschland entfernt. Anstatt also aus Berlin oder Dresden zu fliegen, fliegen immer mehr Gäste von hier.



Der Vorteil: Über 100 Ziele werden aus Prag direkt angeflogen. Ebenfalls ist die Abfertigung an dem Flughafen binnen weniger Minuten getan.