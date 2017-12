Aachen: Tote Frau gefunden - Lebensgefährte verhaftet

Am vergangenen Wochenende wurde eine 34-jährige Frau in ihrer Wohnung getötet. Unter Tatverdacht steht der Lebensgefährte der Frau.



Der Mann wurde nun festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass ein Richter Haftbefehl wegen Mordes erlassen habe.



Weitere Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.